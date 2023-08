A la pause, le RC Strasbourg et l'OL sont dos à dos

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le RC Strasbourg et l'Olympique Lyonnais s'avançaient tous deux vers l'inconnu à l'entame du match de ce soir. Le Racing parce qu'il a vu beaucoup de changements, avec l'arrivée de nouveaux actionnaires très puissants et celle de Patrick Vieira sur son banc. Les Gones parce qu'ils ont connu une préparation très difficile et que leur recrutement est des plus compliqués, notamment à cause des limitations imposées par la DNCG.

Mata est sorti blessé

Mais après ces 45 premières disputées sur un très bon rythme, avec des occasions de part et d'autres, on a envie d'écrire que les deux sont amenées à jouer un rôle dans ce championnat. Lyon a touché le poteau par Lacazette à la 40e, Strasbourg a eu deux opportunités d'ouvrir le score auparavant. Les 22 acteurs se sont rendus coup pour coup, ce qui a parfois provoqué de la casse (Mata est sorti blessé, Caqueret a eu le crâne ouvert). Mais le spectacle a été au rendez-vous tout du long.

