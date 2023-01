AC Ajaccio - OL : Blanc revient sur l'incident Pantaloni - Vercoutre et fait une annonce sur Cherki

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Grâce à des réalisations de Johann Lepenant (20e) et Alexandre Lacazette (71e), l'Olympique Lyonnais s'est imposé ce dimanche sur la pelouse de l'AC Ajaccio (2-0), à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'entraîneur rhodanien, Laurent Blanc, s'est arrêté au micro de Canal+ où il a partagé sa satisfaction après cette victoire.

"On veut que Cherki reste"

"Ce n’est jamais facile en Corse. Chaque fois que je suis venu ici, j’ai trouvé cela difficile. Ajaccio avait besoin de points, mais bon, le principal a été fait. Je suis toujours très exigeant quand on a le ballon et on est arrivé facilement à se créer des occasions. On aurait dû le faire plus souvent. On n’est pas dans la meilleure des positions et Ajaccio a joué leur jeu, cela a été difficile", a estimé Laurent Blanc avant de s'exprimer sur Rayan Cherki, qui devrait rester à l'OL cet hiver malgré la convoitise du PSG. "Rayan Cherki est encore là, on veut qu'il reste. On espère pouvoir faire ce qu'on avait prévu au mercato, mais c'est difficile. On veut regénérer le groupe."

Par ailleurs, le coach de l'OL est revenu sur l'incident entre Olivier Pantaloni et Rémy Vercoutre. "Oui, il y a un peu d'excitation, un peu de turbulences. Vous qui avez côtoyé beaucoup de bords de terrain... J'en ai vu d'autres, vous aussi..."

