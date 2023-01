AC Ajaccio - OL : victoire précieuse pour Lyon, ça dégénère sur les bancs !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'Olympique Lyonnais, qui restait sur trois matchs sans victoire en Ligue 1 (2 défaites, 1 match nul), a renoué avec le succès en s'imposant ce dimanche sur la pelouse de l'AC Ajaccio (2-0). Johann Lepenant (20e) et Alexandre Lacazette (71e) sont les deux buteurs lyonnais. À noter qu'Olivier Pantaloni et Rémy Vercoutre se sont envenimées en fin de match et le coach de l'ACA a donné rendez-vous à l'entraîneur des gardiens de l'OL après le coup de sifflet final.