Angers - OL : Blanc croit encore à l'Europe et nomme deux concurrents dans cette course

L'Olympique Lyonnais s'est imposé ce samedi sur la pelouse du SCO d'Angers (3-1), à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, Laurent Blanc, qui faisait son retour sur le banc lyonnais lors de cette rencontre après sa pneumopathie, a confié qu'il ne "fait pas de croix" sur l'Europe et a identifié le Stade Rennais et le LOSC comme concurrents dans cette course.

"Les points vont valoir chers pour tout le monde"

"Rennes et Lille jouent actuellement mieux que nous et ont un meilleur effectif. Ça ne me pose pas de problèmes de le dire. Après, eux aussi ont des échéances importantes. Les points vont valoir chers pour Lyon, pour tout le monde. Si Rennes et Lille font une fin de championnat où ils gagnent tous les matchs, nous ne serons pas devants eux. On ne sera même pas avec eux", a analysé l'entraîneur rhodanien devant les médias.

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, est passé en conférence de presse après la victoire ce samedi sur la pelouse du SCO d'Angers (3-1), dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

