OL - Angers SCO (3-0) : Lopes pointe une faiblesse et prévient le FC Nantes

Sous pression après les succès de leurs rivaux (LOSC, PSG, LOSC), l'OL a su répondre présent face à l'Angers SCO (3-0). À nos confrères de Canal +, Anthony Lopes était heureux de la performance de son équipe : "C’est bien. On s’est remis la tête à l’endroit. On a fait un match sérieux. On avait l’ambition de gagner et de ne pas prendre de but. Ce soir, tous les objectifs ont été remplis."

Malgré ce beau succès, le portier des Gones a relevé une faiblesse : "Il faut être un peu plus maître du jeu. On a concédé des occasions. Ce soir, on est contents. La fin de saison est excitante. La lutte sera jusqu’à la fin."

La semaine prochaine, les Rhodaniens sont attendus à la Beaujoire, pour affronter le FC Nantes : "Il y a la match au FC Nantes a bien négocié, a prévenu Lopes. Il faudra prendre trois points. Devant, sa tourne à plein régime. Il faut qu’on soit un groupe, et une vraie équipe."