AS Monaco – OL (2-3) : Aulas, Garcia et Lopes chargent les Monégasques pour la bagarre finale !

Premier à se présenter sur le direct, Anthony Lopes n'a éludé aucune question. De sa sortie raté à la bagarre générale, le gardien de l'OL a fait preuve de franchise.

Sur le scénario du match

« C'était un match avec beaucoup d'intensité, peut-être trop par moments. On était venu avec énormément d'intentions. On voulait gagner ce match, revenir à un point de cette équipe de Monaco et espérer jusqu'au bout. On s'était mis en difficulté sur le week-end dernier. On dépend de nous mais pas totalement. On va essayer de bien négocier les derniers matchs et prendre le maximum de points possibles. »

Sur ses interventions du match (Geubbels + penalty qu'il provoque)

« Je joue sur mes forces, l'explosivité, la tonicité. J'arrive à totalement me retrouver en ce moment. J'avais à coeur de me racheter sur la faute face à l'attaquant adverse sur le penalty. Il y a faute même si on essaie de jouer un peu à l'intox. J'avais à coeur de me racheter. Derrière l'équipe m'a pas mal sauvé, je leur dois pas mal de chose. Trop jouer avec le coeur, parfois, ça fait faire des bêtises mais il a fallu rester concentré, solide. En face, il y avait une bonne équipe. »

🗨️ Anthony Lopes : "Trop jouer avec le coeur parfois ça fait faire des bêtises (...)" #ASMOL pic.twitter.com/xjzbEWOXft — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 2, 2021

Sur les bagarres de fin de partie

« On perd trois joueurs sur carton rouge. Trois joueurs majeurs de notre effectif. En défense centrale, c'est un peu compliqué. On a pas mal de blessés, on a des rouges. D'après ce qu'on m'a dit, Marcelo a aussi pris un rouge. Eux (Monaco) sont moins pénalisés, ce ne sont pas des joueurs de leur onze type. On a été très content mais il faut aussi savoir perdre avec dignité. On se souvient que mercredi dernier, quand ils sont venus chez nous en Coupe, cela a été la même chose. Nous, de notre côté, nous n'avions pas répliqué tout simplement. »