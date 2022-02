AS Monaco - OL : Lyon prend l'eau sur le Rocher

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Sans idée, l'Olympique Lyonnais s'est incliné ce samedi sur la pelouse d'un concurrent direct dans la course à l'Europe, l'AS Monaco (2-0). Sérieux et solides du début à la fin, les Monégasques ont fait la différence grâce à Jean Lucas (2e) et Wissam Ben Yedder (27e).

Triste soirée avec cette défaite 2 buts à 0 à Monaco.



Il faudra rebondir samedi prochain au @GroupamaStadium face à Nice ! 🔴🔵#ASMOL 2-0 pic.twitter.com/0vOz1KXBRP — Olympique Lyonnais (@OL) February 5, 2022