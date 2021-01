ASSE, OL - Mercato : Benzema veut revenir à Lyon, les Verts déjà impactés ?

Dimanche soir, face à une ASSE très diminuée, l'OL n'a pas fait de détails à l'occasion du 122e derby de l'histoire à Geoffroy-Guichard. Grâce à des doublés de Marcelo et de Tino Kadewere, les Gones ont infligé une deuxième « manita » en moins de quatre ans aux Verts dans leur Chaudron (5-0).

Benzema a poussé Kadewere vers son rêve de doublé

Sur ce match, Lyon avait d'ailleurs un supporter très spécial devant son petit écran : Karim Benzema. S'il est au Real Madrid depuis onze ans, « KB9 » n'a rien oublié de la rivalité historique de son OL et avait même adressé un petit message prémonitoire : « Lyonnais, ce soir vous pouvez rendre fiers et heureux toute une ville, on est tous derrière vous. Tino, continue de réaliser tes rêves », a-t-il écrit sur Twitter.

Fan inconditionnel de Karim Benzema (l'une des raisons pour lesquels il avait choisi de signer à l'OL), Tino Kadewere avait déclaré avant le derby avoir fait le rêve (prémonitoire) de marquer un doublé... Avant de s'éxecuter pour donner la victoire à Lyon à l'aller (2-1). Sur le match retour, c'est la star du Real Madrid qui a fait le rêve pour lui avant son nouveau doublé.

Et cela un peu avant les révélations de son ancien agent Karim Djaziri sur ses scies de revenir à Lyon tôt ou tard. « Oui, il en a vraiment envie, il m’en parle régulièrement, il regarde les matches. D’ailleurs, il n’a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c’est quelque chose dont il a vraiment envie. L’OL c’est dans son cœur, a-t-il déclaré dans Gones Cast. Il y a tout à l’OL pour Karim. Il n'a pas envie de revenir à Lyon et ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon, c’est une question de timing. Je ne dis ce qu’il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il y a revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie. »