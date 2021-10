ASSE – OL (1-1) : Aulas en remet une couche sur l'arbitrage !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est sur un penalty de dernière minute accordé par la VAR que l'ASSE a arraché un point hier contre l'OL, grâce à Wahbi Khazri. Un scenario que l'OL ne semble pas avoir bien digéré.

Si le club rhodanien ne s’insurge pas contre les décisions prises à Geoffroy-Guichard, il a publié un communiqué pour se plaindre de l'utilisation de la VAR. « Plusieurs décisions ont coûté cher à l’OL depuis le début de la saison, peste le club lyonnais. Contre Lorient, l’OL ne put faire mieux que match nul en infériorité numérique, laissant filer deux précieux points. Et à Paris, peut-être que l’équipe aurait pu maintenir son avantage sans ce penalty trop généreusement accordé au PSG. Si la VAR a donc bien fonctionné lors du derby dimanche soir, on peut regretter que cela ne soit pas toujours le cas. Pourquoi certaines actions litigieuses n’ont-elles pas entraîné une intervention de la VAR ? Et pourquoi un tel manque d’homogénéité sur certaines phases de jeu, où différentes décisions sont appliquées pour des actions similaires ? Voilà des interrogations que l’assistance vidéo ne devrait pas susciter ». Jean-Michel Aulas s'était déjà emporté contre la VAR ces dernières semaines. « Une plaie pour le foot », selon lui.

Après #ASSEOL : une VAR utile mais qui suscite des interrogations https://t.co/I4dJz5jObC — Olympique Lyonnais (@OL) October 4, 2021