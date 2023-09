ASSE, OL : Coupet colle un tampon monumental aux Gones !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Grégory Coupet n’a pas la langue dans sa poche. Hier, avan même le début du match de clôture de la 5e journée de Ligue 1 entre l’OL et Le Havre, conclu par un triste résulta nul et vierge, l’ancien gardien de l’ASSE est tombé sur les Gones et leur état d'esprit qui laisse à désirer.



« Pas sûr que tu t’adresses à une équipe de potes enclins à se battre les uns pour les autres »

Alors que ces derniers semblaient vouloir se réunir auprès de Sonny Anderson pour créer une union sacrée avant la rencontre, les yeux de Coupet ont piqué. « Bien essayé Sonny mais pas sûr que tu t’adresses à une équipe de potes enclins à se battre les uns pour les autres pour une institution qu’ils estiment... », a-t-il lancé sans ménagement sur Twitter. Ambiance...

Bien essayé Sonny mais pas sûr que tu t’adresses à une équipe de potes enclins à se battre les uns pour les autres pour une institution qu’ils estiment… https://t.co/AuVMWi8wZQ — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) September 17, 2023

Podcast Men's Up Life