ASSE - OL : maintenant place au derby, deux néo-Gones salivent déjà

Profitant des absences conjuguées de Jason Denayer et Jérôme Boateng, Damien Da Silva a pu gratter une titularisation jeudi soir à l'occasion d'OL – Brondby (3-0). Crédité d'un bon match, l'ancien capitaine du Stade Rennais s'est présenté en conférence de presse à l'issue de la rencontre. L'occasion d'évoquer son premier derby dimanche soir face à l'ASSE.

« Déjà on va savourer notre victoire européenne. C'est une victoire importante mais bien entendu qu'on pense à Saint-Etienne. On pense toujours au match suivant. Celui-là est particulier. On connait l'importance de remporter un derby. A nous de bien récupérer dans un premier temps », a glissé le défenseur central.

Damien Da Silva espère pouvoir jouer le derby...

« Avant d'arriver, on n'avait pas besoin de me parler du derby pour que je m'imprègne de la chose. De l'extérieur, c'est un très beau derby. Toujours plaisant à regarder. Quand on arrive au club, on nous parle rapidement de ces deux confrontations à gagner. Ce sont des matchs que j'aime bien. J'apprécie ces ambiances, quand il y a de grosses rivalités entre les deux équipes. C'est aussi pour ça que je joue au football », a ajouté Damien Da Silva.

… Tout comme Jérôme Boateng

Si Jérôme Boateng sera de retour à Geoffroy-Guichard comme il l'a annoncé lui-même sur Twitter, l'ancien stoppeur rennais espère malgré tout avoir l'opportunité de jouer le match, lui qui découvre ce nouveau statut de remplaçant de luxe à Lyon : « C'est particulier pour moi. Maintenant je savais qu'en venant dans un club comme ça il y aurait beaucoup de concurrence. Je travaille au quotidien pour être prêt le jour où je suis sur le terrain. Je ne prends pas plus la tête que ça. Bien évidemment que j'ai envie de jouer, je travaille, je prends du plaisir, j'apprends encore aussi beaucoup au contact de mes coéquipiers, du staff et du club ».

