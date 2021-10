ASSE – OL : Peter Bosz tient son avant-centre pour le derby

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Moussa Dembélé et Islam Slimani blessé, Peter Bosz va s'appuyer sur une autre solution offensive pour le derby de dimanche ASSE – OL. Si on pensait que Karl Toko Ekambi, fort de sa réussite actuelle, était le favori pour occuper ce rôle, le technicien néerlandais a fait un autre choix d'avant-centre face à Brondby en Coupe d'Europe (victoire 3-0), plaçant Lucas Paqueta un cran plus haut sur le terrain.

Lucas Paqueta, la solution parfaite contre les Verts ?

A l'issue de la victoire face aux Scandinaves, Peter Bosz a validé cet essai : « J'y pensais depuis que les deux se sont blessés. Tino vient de revenir et je sais qu'il peut jouer à ce poste. Karl aussi peut jouer là mais Lucas a une qualité que j'apprécie : il sait garder le ballon. C'est une qualité qu'un avant-centre doit avoir. Lucas peut faire ça ».

Et le coach de l'OL sait ce qu'il manque à son maître à jouer brésilien pour devenir un véritable buteur : « Il ne lui manque plus que des buts. Maintenant il a bien travaillé pour l'équipe ». A l'issue du match de Brondby, Peter Bosz avait également un gros regret : ne pas avoir pu démarrer son turn-over plus tôt.

« Si on avait marqué avant la mi-temps, j'aurais peut-être pu commencer à faire souffler certains joueurs dès la mi-temps. Le plus dur pour les joueurs, ce sont les dernières 20 minutes. Là, on a pu sortir certains joueurs importants à ce moment-là », explique l'ancien coach de l'Ajax. Outre Bruno Guimaraes, économisé tout le match, Peter Bosz a pu donner quelques minutes de répit non négligeables à Lucas Paqueta en prévision du derby. Pas anodin vu l'enchaînement des rencontres...

