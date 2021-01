ASSE - OL : une figure de l’OM a bien chauffé les Gones avant le derby

Dimanche soir (21h), l'OL se déplace sur la pelouse de l'ASSE pour le tant attendu derby. Un match qui ne fait pas seulement parler dans le microcosme rhonalpin. Devant son écran lors de la défaite des Gones face au FC Metz (0-1), Adil Rami s'est permis dans une story Instagram un petit commentaire sur Anthony Lopes.

« C’est fou... ! ? Sur les corners, les gardiens sont ultra super protégés, tu farts (pètes) ils s’écroulent... en revanche à l’inverse y a walou (rien) !!? Attendons qu’Anthony Lopes crève un joueur pour sévir son cas ? Anthony, tu peux en défoncer 1 mais pas 15... Bon ok peut-être 2 mais pas 15... ! Il n’empêche que je trouve ce gardien très bon, mais là c’est trop dangereux pour ne pas le mentionner », a expliqué l'ancien joueur de l'OM, désormais à Boavista.

L'OL s'agace des remarques de Rami sur Lopes

Du côté de l'OL, où Anthony Lopes est défendu bec et ongle, cette sortie médiatique à moins d'une semaine du derby. Comme le rapporte Olympique-et-Lyonnais, les mots du Champion du Monde 2018 ne sont vraiment pas passés : « Certaines déclarations dont celles d'Adil Rami sur Instagram ont agacé à l'OL. Toute l'équipe et le club soutiennent Anthony Lopes ».

Alors qu'Anthony Lopes est de plus en plus stigmatisé pour son style de jeu, l'OL voit en cette sortie une nouvelle forme de déstabilisation visant à influencer les arbitres et les pousser à siffler contre le gardien portugais. A une semaine du derby, le club est (forcément) plus vigilant à ce type de sorties...