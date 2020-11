ASSE : Oscar Garcia ne redore pas les blason des Verts

Sale temps pour l’ASSE. Dimanche, les Verts ont été battus par l’OL lors du derby venu clôturer la 10e journée de L1 au Groupama Stadium (1-2). Sans avoir démérité, les hommes de Claude Puel ont été victimes du coaching gagnant de Rudi Garcia pour encaisser une sixième défaite consécutive en Ligue 1. Il faut croire que la blason vert porte poisse à l’heure actuelle.

Oscar Garcia, en danger du côté du Celta Vigo, a en effet été débarqué par ses dirigeants ce lundi ! AS l’annonce ce matin en expliquant que l’ancien entraîneur des Verts est victime des mauvais résultats de son équipe, qui pointe à une inquiétante 17e place de Liga après son point ramené d’Elche vendredi en ouverture de la 9e journée (1-1).

« Le club a fait part de sa décision à Garcia quelques minutes avant l’entraînement du jour, affirme le journaliste Clemente Garrido. Il a été destitué à 10h30. Le Celta a intensifié ses contacts pour lui trouver un remplaçant, qui devrait arriver dans la foulée. » Le technicien espagnol aura duré un an et une semaine sur le banc de Vigo, bien plus longtemps que sur celui des Verts. Nommé pendant l'été 2017, il avait été débarqué le 5 novembre 2017.