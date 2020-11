OL : de nouvelles révélations font vaciller Juninho

Malgré une place sur le podium, l'OL demeure toujours en crise. Dans les coulisses, plusieurs dirigeants essayent de s'attirer la grâce de Jean-Michel Aulas, qui demeure le patron des Gones. Et cette bataille interne pourrait causer des remous pour... Juninho !

La légende de l'OL est de plus en plus isolée selon Romain Molina, journaliste : "Le problème, c'est que certains ne veulent pas de ces changements à Lyon, et qu'il n'y a pas un organigramme très clair L'autre souci, c'est qu'au moment où le club aura des résultats moins bons ou autre, les planqués vont le montrer du doigt. Ils le font déjà d'ailleurs."

Mais le problème, c'est que certains ne veulent pas de ces changements à Lyon, et qu'il n'y a pas un organigramme très clair



L'autre souci, c'est qu'au moment où le club aura des résultats moins bons ou autre, les planqués vont le montrer du doigt. Ils le font déjà d'ailleurs — Romain Molina (@Romain_Molina) November 29, 2020

Juninho est tourné vers les autres !

Connu pour sa franchise, Romain Molina a mis en avant une qualité de Juninho : "On ne sait jamais tout des coulisses, mais Juninho est l'un des rares dirigeants dans le foot pensant davantage à son club qu'à sa gueule Pas de plan dans le dos pour écarter X ou Y, valorisation (dans tous les sens du terme) des petits employés, installation d'une méritocratie." Pour le moment, cette gentillesse lui cause des soucis.