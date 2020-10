FC Barcelone, OL - Mercato : Koeman se détourne déjà de Depay !

Le grand Memphis Depay (26 ans) est de retour à l’OL ! Même l’exigeant Pierre Ménès l’a dit après ses deux dernières performances de choix contre le RC Strasbourg (3-2) et l’AS Monaco. Celles-ci ne sont pas passées inaperçues à Barcelone, où Ronald Koeman en fait toujours sa priorité au mercato.

Cet intérêt avoué en public n’empêche pas le club catalan de se pencher sur d’autres pistes plus accessibles, moins semée d’embûches. D'après les informations de Mundo Deportivo, c'est vers un autre élément qu'il a bien connu en sélection que Koeman aimerait se tourner : Donyell Malen.

L'année passée déjà, l'avant centre du PSV Eindhoven avait affolé l'Europe avec ses statistiques, et il en est déjà à 5 réalisations et 2 passes décisives pour la formation néerlandaise. Âgé seulement de 21 ans, il est apprécié au FC Barcelone mais rien ne dit que son cas sera plus fluide que celui de Depay, qui a l’avantage d’être en fin de contrat en juin 2021 et de pouvoir ainsi discuter à partir de janvier prochain. Malen, lui, est lié au PSV jusqu’en 2024...