Metz - OL : les Tops et les Flops de la défaite des Lyonnais

Tops :

Moussa Dembélé : Moussa Dembélé est l’un des rares lyonnais à avoir réalisé une bonne performance lors de cette rencontre. Auteur d’un doublé très important, avec 5 tirs en 90 minutes, Moussa Dembélé a été le plus grand danger offensif de son équipe et aurait pu inscrire un but supplémentaire en première période. Malgré l’expulsion de Thiago Mendes, il est parvenu à égaliser pour son équipe à la 85ème minute. Après un but le week-end dernier, contre l’OM, le buteur lyonnais donne satisfaction à son coach. Malheureusement sa performance ne permet pas à son équipe se remporter ce match.

Tête : L’ailier brésilien de l’OL a beaucoup donné sur le plan offensif lors de cette rencontre. À l’image de Moussa Dembélé, il a contribué au but égalisateur de son équipe avec une passe en profondeur décisive juste avant le retour aux vestiaires. Pendant 90 minutes, il a effectué de nombreuses courses à haute intensité qui auront eu leur importance dans les deux buts lyonnais malgré la défaite.

Flops :

Lucas Paqueta : Le milieu de terrain brésilien est passé complètement au travers de la rencontre aujourd’hui. Auteur d’une première mi-temps fantomatique où il n’a pas su apporter et créer le moindre danger, Paqueta a été remplacé par son entraîneur dès le retour des vestiaires, après de nombreuses pertes de balle et un manque d’initiative cruel. Un match à oublier pour le brésilien.

Thiago Mendes : Le milieu défensif brésilien ne pouvait pas faire pire comme prestation. Aligné devant la défense dans un 4-2-3-1, il pas apporté grand-chose à son équipe lors de cette rencontre. En difficulté sur le plan défensif, il n’est pas parvenu à faire la différence offensivement pour servir ses partenaires dans les meilleures conditions. Repositionné en défenseur central en seconde période, sa prestation ne s’est pas amélioré et il s’est fait expulser pour une faute en tant que dernier défenseur à la 68ème minute.

Pour résumer L’OL affrontait le FC Metz à 13h, pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1. Voici les Tops et les Flops de cette défaite des Gones. Une défaite sur le score de 2 buts à 1 après une mauvaise prestation des hommes de Bosz.

