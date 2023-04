FC Nantes - OL : Blanc minimise la qualification des Canaris et croit toujours à l’Europe !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL passera une onzième année consécutive sevré de trophée. Hier, les hommes de Laurent Blanc ont failli dans les grandes largeurs à la Beaujoire, face à une équipe du FC Nantes qui voulait bien plus de cette qualification en finale de la Coupe de France (0-1). Pas sûr, à entendre Laurent Blanc !

« On ne peut pas dire que c’est logique sur le match, c’était équilibré, j’en ai parlé avec Antoine, a réagi le coach de l’OL en conférence de presse. On savait ce qu’ils allaient proposer. On n’a pas pu répondre sur le combat athlétique et il aurait fallu proposer autre chose dans le jeu, c’est mon grand regret. Mais le match bascule par le geste d’un joueur. Ils ont joué avec leur ADN, et c’est la classe de Ludovic Blas qui leur permet de gagner le match. »

Désormais, Blanc veut croire aux chances de l’OL d’accrocher une place en coupes d’Europe la saison prochaine. « Ça va être long, mais il reste neuf matches, ce n’est pas terminé (l’OL est 9 e deL1). Cette élimination est une désillusion, c’est dommage, des équipes importantes avaient été éliminées avant nous, on était dans le dernier carré, mais notre chemin s’arrête ici, a-t-il commenté. Comment remobiliser mon groupe ? Je ne sais pas . La question ne se pose pas ce soir (hier). J’en discuterai demain après-midi (aujourd’hui), on verra bien. Oui, on n’a pas beaucoup de chance d’être européens, mais il y a encore ces neuf matches et il faudra les jouer. »