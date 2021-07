FC Porto – OL (5-3) : les débuts de Peter Bosz inquiètent de plus en plus, les Gones ont encore pris l'eau !

Zapping But! Football Club OL : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Gones

Après sa défaite face au Sporting dimanche dernier (2-3), l'OL terminait sa préparation ce samedi soir à Porto. Et avant la réception de Brest le week-end prochain pour son premier match officiel de la saison, l'OL ne s'est pas vraiment rassuré à l’Estádio do Dragão.

Avec Dembele capitaine, les hommes de Peter Bosz ont rapidement été menés sur un penalty concédé par Cornet, et Porto a même doublé la mise par Fabio Vieira. Mais Marcelo a réduit le score peu avant la mi-temps, de la tête, et Toko Ekambi a égalisé au retour des vestiaires. Mais la défense lyonnaise a craqué en fin de match, avec un 3e but, puis une égalisation de Slimani. Avant que Porto n'inscrive deux nouveaux buts, le dernier, par Taremi, suite à une perte de balle de Caqueret. Inquiétant...