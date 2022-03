FC Porto – OL : les quatre raisons de la victoire méritée des Lyonnais

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Un Anthony Lopes XXL

Anthony Lopes était de retour au Portugal. L’international portugais a été la base du succès de son équipe. Le portier lyonnais a écœuré ses adversaires pendant les 90 minutes qu’il a disputés et a repoussé toutes les tentatives des joueurs de Porto. Une très bonne prestation du gardien portugais qui garde sa cage inviolée.

Paqueta dans tous les coups

Lucas Paqueta est décidément l’homme fort de l’OL. Cette saison, lorsqu’il est au meilleur de sa forme son équipe, performe. Ce soir encore, cela a été le cas. Malgré un gros choc en début de match avec Pepe, le milieu de terrain brésilien a livré une prestation aboutie dans tous les compartiments du jeu. Efficace défensivement et offensivement, il inscrit l’unique but de la rencontre et offre la victoire à son équipe. Malgré tout, il a fait plusieurs pertes de balles qui auraient pu couter cher et a failli concéder un penalty, à la suite d’une maladresse, mais la VAR est venue à sa rescousse.

Un bel état d’esprit

Les Lyonnais ont vécu un match compliqué. Les joueurs de Peter Bosz ont souvent été mis à l’épreuve par les joueurs de Porto, mais ont bien tenu. Solides en première période, ils ont su faire les efforts nécessaires pour résister aux assauts des Portugais. En première mi-temps, ils n’ont pas eu la possession et ont concédé plus d’occasions. Un aspect corrigé en second période où la possession était pour eux et où ils ont plus créé le danger que leurs adversaires. Maxence Caqueret symbolise ce bel état d'esprit avec une combativité impressionnante sur tous les ballons qu'il a disputés au cours de cette rencontre.

Toko Ekambi étincelant

Aligné sur le côté gauche de l’attaque lyonnaise, Carl Toko Ekambi a réalisé une prestation solide. Sur l’aile, il a fait beaucoup de mal à la défense du FC Porto par ses débordements pendant 90 minutes. Il a tout donné du début à la fin de la rencontre et il s’est arraché pour transmettre le ballon à Dembélé sur l’ouverture du score de Paqueta.

Le succès lyonnais est la première victoire d'un club français à Porto depuis 50 ans !