L'OL et Lacazette font le boulot contre Chambéry à la pause !

Dominateurs dans le jeu malgré quelques frayeurs et un gros arrêt d'Anthony Lopes (37e), les Lyonnais ont scoré à deux reprises sur deux actions similaires impulsées par le tandem Rayan Cherki – Tetê et conclues par Alexandre Lacazette (11e et 33e).

Sauf improbable coup de théâtre, les Gones – qui ont souvent buté sur le très bon Théo Blachon – se dirigent tout droit vers les 8e de finale de la compétition.