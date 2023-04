L'OL et le Toulouse FC dos à dos à la pause

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

Dans cette rencontre très ouverte, les Gones ont ouvert la marque sur un penalty obtenu par Jeffinho et transformé par Alexandre Lacazette (33e). Son 19ème but de la saison. Dans la foulée, le capitaine de l'OL a une balle en or de 0-2 mais rate sa tête face au but ouvert.

Match ouvert au Stadium

Loin de se laisser manger, le Téfécé s'est créé plusieurs opportunités par Dallinga (6e) ou Spierings (31e) et a logiquement égalisé par Zakaria Aboukhlal (37e). Match plus qu'ouvert pour l'instant puisque Lyon a aussi eu ses situations par l'intermédiaire de Rayan Cherki, lequel a raté deux belles situations (3e, 23e).

La feuille de match de Toulouse – OL