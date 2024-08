L’OL perd l’Emirates Cup, le bilan complet de la préparation des Gones

On le savait : le dernier match de la préparation de l’Olympique Lyonnais n’avait rien d’une partie de plaisir… Et ce ne l’a pas été pour les Gones qui ont beaucoup souffert à l’Emirates Stadium et se sont inclinés face à Arsenal, dauphin de Manchester City l’an passé et qualifié pour la Ligue des Champions.

Lucas Perri n’est plus invincible

Mangés au milieu par une équipe britannique beaucoup mieux huilés, les Lyonnais ont craqué sur coup de pied arrêtés, concédant deux buts de la tête sur corner lors du premier acte par les défenseurs William Saliba (9ème) et Gabriel (27ème). Invincible depuis le début de la préparation, Lucas Perri a cette fois-ci eu plus de mal, notamment sur le but de son compatriote où il a totalement manqué sa sortie aérienne.

Malgré Georges Mikautadze titulaire, Lyon n’a ensuite jamais réellement su revenir dans le match. C’est même souvent les Gunners qui ont eu l’occasion de creuser encore davantage l’écart. Meilleur sur sa ligne que dans ses sorties, Lucas Perri a notamment assuré le travail à plusieurs reprises.

Pour les hommes de Pierre Sage, place désormais à la Ligue 1 avec le déplacement à Rennes dimanche prochain (20h45, sur DAZN) en affiche de la 1ere journée du championnat. L’opposition sera un peu moins relevée que lors de cette Emirates Cup compliquée.

La compo face aux Gunners : Perri – Mailtand-Niles, Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Abner (M.Diawara, 64ème) – Tolisso (cap.) (Mangala, 85ème), Matic, Caqueret (M.Baldé, 64ème) –Mikautadze (Orban, 64ème), Benrahma (Nuamah, 64ème).

C’est terminé à l’Emirates Stadium 🔚



Nos Gones s’inclinent 2 buts à 0 dans cette finale de l’Emirates Cup 🔴🔵



On se tourne désormais vers la reprise de la @Ligue1 dimanche prochain à Rennes ! 👊 pic.twitter.com/im6uGi5mdo — Olympique Lyonnais (@OL) August 11, 2024

Le bilan complet de la préparation de l’OL :

3V, 1N, 2D, 14 buts inscrits, 5 encaissés.

13/07 OL 7–0 Décines Chassieu (N3)

19/07 WSG Tirol (AUT) 2-3 OL

24/07 Sankt Pauli (ALL) 1-0 OL

31/07 OL 0-0 Torino (ITA)

03/08 Union Berlin (ALL) 0-4 OL

11/08 Arsenal (ANG) 2-0 OL

Classement des buteurs :

1. Gift Orban : 3 buts

2. Johann Lepenant (FC Nantes), Corentin Tolisso, Enzo Molebe : 2 buts

3. Saïd Benrahma, Ainsley Maitland-Niles, Maxence Caqueret, Mama Baldé, Romain Perret : 1 but.

Un homme dans la préparation : Gift Orban

S’il n’est pas certain d’être encore Lyonnais à l’issue de ce Mercato, le Nigérian a fini meilleur buteur lyonnais de l’été… Mais il s’agit d’une statistique en trompe-l’œil avec un but sur penalty face à Décines-Chassieu sur un match moyen de sa part et une entrée en jeu où il a su profiter des boulevards laissés par l’Union Berlin pour scorer sur des relances éclairs de Lucas Perri. Le reste du temps, l’ancien buteur de la Gantoise a paru en difficulté et Pierre Sage l’a sorti du onze sitôt que Georges Mikautadze était apte à reprendre le rôle de titulaire. Avec le retour d’Alexandre Lacazette, médaillé d’argent aux JO de Paris, ses perspectives s’annoncent modestes…

