Ligue 1 : Angers - Lyon, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Après son bon résultat à Strasbourg, Angers va devoir confirmer pour son retour à Raymond Kopa. Face à des Lyonnais qui auront à coeur de faire mieux suite à leur match nul à domicile face à Brest, Gérald Baticle va encore devoir faire sans bon nombre de ses joueurs.

Les absents du côté d’Angers : B.Mendy, Ounahi, Capelle (administratif), Ebosse, Ould Khaled, El-Melali (blessés), Pavlovic (écarté).

Bosz peut compter sur des retours

Le coach néerlandais devrait pouvoir compter sur le retour de bon nombre de joueurs face au SCO. Après avoir notamment du bricoler face à Brest au poste de latéral gauche où Peter Bosz a placé Léo Dubois, Maxwel Cornet devrait faire son retour de blessure et la recrue brésilienne Henrique n’est plus suspendue. Jason Denayer touché par le covid la semaine passée a fait son retour à l’entrainement cette semaine et devrait être disponible, Damien Da Silva est lui toujours suspendu.

Les absents du côté de l’OL : D.Da Silva (suspendu), Cornet (incertain), Reine-Adélaïde (blessé)

Angers : Bernardoni - Manceau, Thomas, Traoré (cap.), Doumbia - Cabot, Mangani, Bobichon, Boufal (ou Bahoken), Fulgini - Cho.

OL : Lopes - Dubois (cap.), Denayer (ou Lukebla), Marcelo, Henrique (ou Cornet) - Caqueret, H. Keita (ou T.Mendes), Aouar - Cherki (ou Paqueta), Dembélé (ou Slimaini), Toko Ekambi.