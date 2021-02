Ligue 1 : Dijon - Lyon, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Pour Dijon – Lyon, Rudi Garcia est relativement épargné par les pépins. Seul Jason Denayer, victime d'un souci à la cuisse face à Bordeaux vendredi, n'est pas disponible. Le coach de l'OL n'est pas un adepte du turn-over mais il pourrait réintégrer de la créativité dans le cœur du jeu.

Les absents du côté de Lyon : Denayer (cuisse).

Paqueta et Aouar titulaires à Dijon ?

Côté icaunais, David Linarès est lui aussi relativement épargné actuellement. Seuls manquent à l'appel Yassine Benzia, grièvement blessé à la main l'été dernier dans un accident de quad et qui n'est pas encore prêt, et Roger Assalé. Aboubakar Kamara n'est pas autorisé à jouer et doit respecter une semaine d'isolement suite à son arrivée de Fulham.

Les absents du côté de Dijon : Benzia (main), Assalé, Kamara.

Dijon : Racciopi – Boey, Ecuele-Manga (cap.), Panzo, Ngonda – Ndong, Lautoa – Mo. Baldé, Celina, Sammaritano – Konaté.

Lyon : Lopes – Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet – Paqueta, T.Mendes, Aouar – Kadewere, Depay (cap.), Toko-Ekambi.