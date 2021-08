Ligue 1 : Lyon - Clermont, les compos probables et les absents.

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Après une débâcle à Angers (3-0) les lyonnais de Peter Bosz doivent réagir dans leur enceinte face au promu clermontois, 2ème de Ligue 1 après ses deux victoires face à Bordeaux et Troyes. Pour ce faire le coach néerlandais va pouvoir compter sur le retour de Damien Da Silva, suspendu jusqu’ici et qui devrait donc faire sa première apparition dans le groupe lyonnais alors que Marcelo a été envoyé en réserve pour mauvais comportement et que Denayer est toujours incertain après avoir contracté le Covid mais devrait faire son retour. Maxwel Cornet exclu face à Angers est logiquement suspendu ainsi qu’Islam Slimani suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Les absents du coté de Lyon : Cornet, Slimani (suspendus), Denayer (incertain, malade), Reine-Adélaïde (blessés), Marcelo (écarté)

De son côté Pascal Gastien devrait pouvoir compter sur un groupe similaire même si N’Simba touché à la tête le week-end dernier face à Troyes est plus qu’incertain.

Les absents du côté de Clermont : N’Simba (blessé), Khaoui (reprise tardive), Phojo, Trichard, Jaby, Magnin (reprise).

Lopes - Dubois (cap.), Da Silva, Denayer (ou Lukeba), Henrique - Paqueta (ou Aouar), Guimaraes, Caqueret - Kadewere, Dembélé, Toko Ekambi.

Clermont : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier (cap.), Ar.Mendy - Abdul Samed, Gastien - Dossou, Berthomier, Allevinah - Bayo.