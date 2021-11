Ligue Europa : l'OL et l'AS Monaco accrochés à la pause

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

L'Olympique Lyonnais est accroché à la pause par le Sparta Prague (0-0), à l'occasion de la quatrième journée des phases de poule de la Ligue Europa. Pas de but non plus entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven (0-0). Tout reste à faire au cours des 45 prochaines minutes.

⏸️ HALF-TIME ⏸️



Biggest surprise so far? 👀#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 4, 2021