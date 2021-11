Ligue Europa : l'OL qualifié en phase finale, l'AS Monaco garde la tête de son groupe

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Grâce à un doublé d'Islam Slimani (61e, 63e) et un but de Karl-Toko Ekambi (90+2e), l'Olympique Lyonnais a dominé ce jeudi le Sparta Prague (3-0). Grâce à cette quatrième victoire en autant de matchs, les Gones sont assurés de terminer premiers du groupe A et sont qualifiés pour la phase finale de la Ligue Europa. Dans le même temps, l'AS Monaco a concédé le match nul face au PSV Eindhoven (0-0) mais reste en tête du groupe B avec 8 points au compteur.

Grosse seconde période lyonnaise pour décrocher une 4ème victoire consécutive en @EuropaLeague !



La #teamOL est assurée de terminer en tête du groupe 🦾🔴🔵#OLSPA 3-0 #UEL pic.twitter.com/IuTUAUYnOC — Olympique Lyonnais (@OL) November 4, 2021