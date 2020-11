LOSC - OL (1-1) : regrets, carton rouge, derby, Rudi Garcia se dévoile !

Au micro de Téléfoot, Rudi Garcia a donné ses impressions après le match nul arraché par l'OL sur la pelouse du LOSC, en clôture de la 9e journée. Le coach des Gones a regretté le carton rouge reçu par Marcelo : "Seulement à la vue des circonstance, c'est un bon point. Sinon, je n'étais pas venu chercher un point. Si on avait marqué les premiers, on aurait pu gagner ce match surtout avec le face-à-face manqué par Karl Toko-Ekambi. Si Kadewere croise sa course... Le LOSC, c'est une équipe de ligue des Champions. Le LOSC se connaît bien. On a envoyé du jeu. On n'a pas été en danger. On n'a pas laissé d'espaces à cette équipe des Dogues. Ils ont de la qualité. Si on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre."

Dans la suite de son propos, Rudi Garcia a fustigé l'arbitre de la rencontre, coupable d'avoir trop rapidement averti Marcelo : "Le regret, c'est le carton reçu au bout de la 3e minute. C'était un duel entre un défenseur et un attaquant, certes cela a fait un tête contre tête. Mais, c'était involontaire. Si c'est volontaire, c'est rouge. C'est peut-être une nouvelle règle... C'est un carton jaune très sévère pour être corporate. Après, à 10, on n'a pas subi d'occasions. Tactiquement, nous avons été très bons. Les trois joueurs qui sont rentrés ont été bons. Les débuts de Belamri ont été excellents. On a bien protégé notre but. Il faut savoir montrer ce visage. On aurait voulu jouer à armes égales. Mais avec le rouge, il n'y avait plus de matches."

Dans une semaine, les Gones feront face à l'ASSE, pour le derby : "Oui, c'est un match important. Mais, on a joué à 10 et on aura pas Marcelo pour le derby. Belamri a montré qu'il était présent. Diomandé a été bon. On sait le match qui nous attend. Il faudra bien récupérer, on a laissé des forces à 10. On aura le temps de reparler de ce match."