LOSC - OL : Corentin Tolisso et Laurent Blanc applaudissent Lacazette pour son entrée

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Laurent Blanc : « Il y avait deux bonnes équipes sur le terrain. Il y a du suspense, des buts, de bons joueurs sur la pelouse, deux entraîneurs avec des notions offensives. Ça donne de bons matchs. Comme par hasard...Quand Lacazette n'est pas là, on voit son poids dans l'équipe. Il change la donne. Marquer des buts, c'est la chose la plus difficile dans le foot (…) Ce soir, on a eu l'occasion de gagner et eux l'ont eu aussi à la fin avec cette action litigieuse (le penalty annulé, NDLR). Est-ce que ce nul peut changer la saison ? Je ne sais pas... On a eu plusieurs moments où ça aurait pu basculer comme face à Strasbourg, Brest, etc. Parfois il nous manque ce petit quelque chose. Ce brin de réussite. Ce soir, on a joué en équipe. Après il faut un peu plus y croire et faire un peu moins d'erreurs techniques. Avec la jeunesse que l'on a, ce n'est pas simple mais là aussi il faut être un peu tolérant. Ce soir, je suis fier de mes joueurs ».

?￯ᄌマ Laurent Blanc : "Les jeunes, ils sont capables de tout."



L'entraîneur lyonnais revient sur l'apport des jeunes encore une fois ce soir pour l'@OL.#PrimeVideoLigue1 I #LOSCOL pic.twitter.com/WhKW4Cpl3E — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 10, 2023

Tolisso : « L'entrée de Lacazette nous a fait un bien fou »

Corentin Tolisso : « C'est compliqué d'analyser à chaud. On est revenu de 3-1 à 3-3, on a eu la balle du 4-3, ça aurait été magnifique. En deuxième, comme d'habitude on rentre pas dans notre mi-temps. Mais je pense que c'est notre réaction qu'il faut retenir ce soir Je pense que c'est grâce au mental, à et des ajustements. L'entrée d'Alex nous a aussi fait un bien fou avec ses deux buts et son âme de leader. On était venu ici pour gagner, on est déçus mais au vu du match on peut être plutôt content du 3-3. Maintenant il va falloir gagner des matchs et surtout le prochain contre Nantes ».