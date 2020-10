LOSC - OL : Thiago Mendes sait ce qui attend les Gones dans le Nord

Sur son retour en grâce

« Je fais mon travail, je donne le maximum à l'entraînement et j'applique ce que me demande le coach. J'essaie d'être à disposition de l'équipe et de ne pas prendre de carton. On a réussi à gagner les derniers matchs c'est le plus important. Ne pas avoir la possession n'est pas important pour moi si on gagne. On travaille tous ensemble, la concurrence est saine et Rudi choisi les joueurs pour faire son équipe ».

Sur la lourde absence européenne

« C'est compliqué de voir les autres jouer la coupe d'Europe et pas nous. Ça nous rend tristes ainsi que les supporters. On doit travailler pour gagner notre place l'année prochaine ».

Sur le déplacement au LOSC

« Je connais le LOSC mais les joueurs ont beaucoup changé depuis mon passage. Je regarde leurs matchs, ils sont très bien actuellement. On doit être très concentré pour ne pas leur laisser trop d'opportunités et vaincre. Je connais bien l'entraîneur de Lille. Il ne laisse pas les équipes adverses jouer. Il faudra qu'on soit très bons avec et sans le ballon ».

Sur la réussite de son ami Tino Kadewere

« Tino Kadewere a vécu des moments difficiles au début de saison en perdant un membre de sa famille. Il a été fort et est passé à autre chose, il aide beaucoup l'équipe ».

Sur la forme de Memphis Depay

« Memphis Depay est très bien revenu, on peut le voir à l'entraînement. Il progresse, il court beaucoup. C'est un élément fondamental de l'équipe ».

Retranscription : compte Twitter de l'OL.