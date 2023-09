LOSC : Umtiti, son message touchant à l'OL

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Formé à l'OL, le défenseur du LOSC Samuel Umtiti (29 ans) a évoqué la situation actuelle catastrophique des Rhodaniens, 17es de L1, dans un entretien accordé ce lundi à L'Equipe.« Une équipe comme Lyon, pour moi, se doit de jouer le haut du tableau. J'ai été formé là-bas, quand j'ai commencé à jouer, c'était ça, il y avait cette mentalité de gagner tous les matches. Après, il y a des choses que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur du club."

"Je leur souhaite de retrouver une stabilité, au club et à l'équipe"

Et à lui d'ajouter... "Mais c'est vrai que ça me désole un peu de voir cette équipe en bas du classement. Je leur souhaite de retrouver une stabilité, au club et à l'équipe. Mais j'espère qu'on finira devant eux, c'est le plus important ! »

