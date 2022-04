Lyon – Angers, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club L'OL doit-il se battre pour conserver Emerson Palmieri ?

Peter Bosz récupère Romain Faivre et Jérôme Boateng pour la réception du SCO Angers. En revanche, le technicien néerlandais va devoir se passer de Maxence Caqueret en plus de Rayan Cherki et Sinaly Diomandé, absents jusqu'à la fin de saison. Le brésilien Tetê, prêté cette semaine par le Shakhtar Donetsk, pourrait faire sa première apparition dans le groupe.

Les absents du côté de Lyon : Cherki, Diomandé, Caqueret (blessés).

Qui pour remplacer Caqueret ?

Côté angevin, Gérald Baticle récupère ses suspendus Vincent Manceau et Casimir Ninga en plus d'Angelo Fulgini et Azzedine Ounahi, héros du Maroc face à la RD Congo dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Seuls absents : Romain Thomas, suspendu, et Jimmy Cabot.

Les absents du côté d'Angers : Thomas (suspendu), Cabot (blessé).

Lyon : Lopes - Dubois (cap.), T.Mendes, Lukeba, Emerson - Ndombélé, Aouar - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi – Dembélé.

Angers : Mandrea - Mendy, I.Traoré (cap.), Ebosse - Ounahi, Bentaleb, Mangani, Doumbia – Fulgini - Bahoken, Boufal.

Lyon - Angers, les compos probables Ce dimanche (17h05, sur Canal+ Sport), Lyon reçoit Angers au Groupama Stadium pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents des deux équipes pour ce match.

Alexandre Corboz

Rédacteur