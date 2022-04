Lyon – Bordeaux, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club L'OL doit-il tout miser sur la Ligue Europa ?

Par rapport au match de Coupe d'Europe contre West Ham, deux retours sont possibles dans l'effectif de Peter Bosz. Lucas Paqueta, qui était malade en semaine, pourrait être apte. Il en va de même pour Anthony Lopes, qui souffrait toujours de sa béquille en milieu de semaine mais pourrait être remis dimanche.

Les absents du côté de Lyon : Cherki, Diomandé, Caqueret, Lopes (blessés), Paqueta (malade).

Comme les ennuis volent en escadrilles, David Guion est dans un nuage de problèmes actuellement à Bordeaux avec cinq blessés parmi ses joueurs majeurs (Elis, Marcelo, Pembélé, Gregersen, Oudin) en plus d'un suspendu (Ignatenko). Seule bonne nouvelle pour Bordeaux : le retour de suspension d'Enock Kwateng.

Les absents du côté de Bordeaux : Ignatenko (suspendu), Elis, Marcelo, Pembélé, Gregersen, Oudin (blessés), Mexer, Sissokho (écartés).

Lyon : Pollersbeck (ou Lopes) - Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson - T.Mendes, Ndombélé - Tetê, Aouar (ou Paqueta), Toko Ekambi – Dembélé (cap.).

Bordeaux : Poussin - Ahmedhodzic, Medioub, Baysse - Kwateng, Onana, Guilavogui (cap.), Mensah - Niang, Hwang, Adli.

Lyon - Bordeaux, les compos probables

Ce dimanche (17h05, sur Prime Vidéo et Canal+ Sport), Lyon reçoit Bordeaux au Groupama Stadium pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents pour ce match. Lucas Paqueta et Anthony Lopes sont incertains.