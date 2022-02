Monaco – Lyon, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Blessé à la tête en Coupe de France, Alexander Nübel fera son retour sur le choc de ce samedi. Cela tombe bien car Philippe Clément doit composer avec du beau monde absent (Diatta, Fabregas) ou incertains (Majecki, Sidibé, Boadu, Badiashile).

Les absents du côté de Monaco : Diatta, Majecki (blessés), Fabregas (reprise), Sidibé (malade), Boadu, Badiashile (réathlétisation).

Avec Ndombélé et Faivre

En face, Peter Bosz récupère Tino Kadewere et Damien Da Silva. La question de la présence de Lucas Paqueta, rentré tardivement du Brésil mais qui a déjà joué des matchs comme ça en début de saison, va se poser. Karl Toko-Ekambi est toujours à la CAN. Jason Denayer et Houssem Aouar sont blessés. Jeff Reine-Adélaïde en reprise. Les recrues du dernier jour Romain Faivre et Tanguy Ndombélé seront opérationnelles.

Les absents du côté de Lyon : Toko Ekambi (CAN), Denayer, Aouar (blessés), Reine-Adélaïde (reprise).

Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Vanderson, Matazo, Tchouaméni, S.Diop - Volland, Ben Yedder (cap.).

Lyon : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Dubois (cap.), Caqueret, Ndombélé, Emerson - Shaqiri, Faivre (ou Paqueta) - Dembélé.