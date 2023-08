OGC Nice – OL : Blanc soulagé, Aulas applaudit, Tolisso agacé par une remarque, l’arbitre éteint la polémique

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Deuxième Lyonnais après Rémy Riou à passer au micro, Corentin Tolisso n’a pas aimé qu’Edouard Cissé s’étonne du manque d’ambition des joueurs de l’OL, satisfaits d’un 0-0. « Aujourd'hui on est l'OL de 2023-24, pas de 2002-03, ou 2015-16 si vous voulez. On a plus de difficultés. On ne va pas se prendre pour d'autres, on n'est pas comme nos prédécesseurs. On a vu qu'on avait du mal dès les matchs amicaux. On travaille à l'entraînement, on travaille énormément, on a tous envie de redresser la barre. Même si on est l'OL, même prendre un point à Nice, en étant l'OL 2023-24, on est content ».

Le Champion du Monde 2018 a repris sa tournure du « même si on est l’OL de 2023-24 » pour annoncer que les Gones feraient de leur mieux la semaine prochaine face au PSG de Luis Enrique, même si la marche parait aujourd’hui bien haute.

Dechepy éteint la polémique Dans les dernières minutes d’OGC Nice – OL, une main de Nicolas Tagliafico dans la surface a fait beaucoup parler et enrager les Niçois. Bastien Dechepy a donc joué la transparence et justifié une décision plus que logique et validée par la VAR : « Le ballon touche le genou, le sol et ensuite la main. Ce qui la rend non sanctionnable. Si cela avait touché d’abord la main, ça aurait été une autre histoire mais là, ça touche une autre partie du corps. Je l’ai expliqué au capitaine Dante qui a jugé mes explications conformes ». Fin de polémique.

« Cela n’a pas été le match de l’année mais… »

Moins agacé que son capitaine, Laurent Blanc n’a cette fois-ci balancé aucune « dinguerie » face aux micros, se satisfaisant du point pris : « Ce point, on est obligé de s’en contenter. On avait de meilleures intentions mais j’ai suffisamment reproché à mon équipe de ne pas défendre, de ne pas savoir un point. Ce soir, on a préservé le match nul car on ne pouvait pas faire autrement. On ne jouait pas forcément le clean-sheet. Il y avait des offensifs sur le terrain quand même (…) On n’a pas été très précis dans les passes, dans le jeu mais on a bien défendu sur les coups de pied arrêtés. Cela n’a pas été le match de l’année mais vu notre situation, on était venu chercher quelque chose ici ».

Reconnaissant qu’il fallait surtout soigner les têtes à l’OL, le coach rhodanien est en tout cas bien focus sur sa mission, lui qui attend beaucoup de la fin du Mercato avec une ou plusieurs arrivées dans les six prochains jours : « Le club fait tout pour essayer d’en prendre, je sais que c’est difficile mais j’espère qu’on va réussir… »

Notons que sur Twitter, l’ancien président Jean-Michel Aulas a également dégainé pour féliciter les Gones, tout en adressant un petit tacle (discret) à John Textor, absent à l’Allianz Riviera : « Un bon point de pris contre une bonne équipe de Nice : merci à Santiago (Cucci) et Sonny (Anderson) d’avoir accompagné notre OL qui était en difficulté et d’avoir créé les conditions du courage et la volonté nécessaire à ce match nul pour relancer Laurent (Blanc) et son groupe ! » On ne se refait pas.

