OGC Nice, OL : un cadre de Galtier tacle les Gones

Auteur d’une bonne première partie de saison, Jean-Clair Todibo satisfait à Nice. Sur les 19 matches de Ligue 1 qu’il a disputé, le natif de Cayenne en a assuré 17 de la première à la dernière minute. Dans les colonnes de Nice Matin, le numéro 25 des Aiglons est revenu sur sa relation de confiance avec Christophe Galtier. « Super coach. Top mec. On a une relation fusionnelle. On se comprend parfaitement. je lui accorde énormément de respect. Il y a un rapport père-fils par moments. J'apprends tous les jours avec lui, j'essaie de lui rendre sa confiance à chaque match. Il a apporté sa rage de vaincre, son esprit de compétition et beaucoup de rigueur. Il se fait très bien comprendre sur le plan tactique […] », a-t-il notamment déclaré.

« Ils ne méritaient pas de jouer la Ligue des champions »

Au cours de la discussion, Jean-Clair Todibo en a profité pour envoyer une critique à l’Olympique lyonnais qui s’est incliné par deux fois lors des dernières confrontations face à Nice. « De mes premiers mois à Nice, je retiens notre victoire 3-2 à Lyon, alors qu'on a été mené deux fois au score. On s'est régalé ce soir-là. C'était la fin de saison, on n'avait plus rien à jouer mais on voulait gagner. On voulait faire mal aux Lyonnais, leur empêcher d'atteindre leur objectif. Au final, ils ne méritaient pas de jouer la Ligue des Champions. Il y a deux mois, on les a de nouveau battus 3-2 alors qu'ils menaient 2-0 à la 80e. C'est le moment le plus fort de cette première partie de saison, on a envoyé un très gros message et montré qu'on était une équipe de caractère », a-t-il conclu.