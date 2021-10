OGC Nice, RC Lens, OL : un Niçois, un Lensois et un Lyonnais en lice pour le trophée du meilleur joueur de septembre

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On connait les trois joueurs en course pour le trophée de meilleur joueur de L1 du mois de septembre. Il s'agit d'Amine Gouiri, l'attaquant de l'OGC Nice, de Lucas Paqueta, le Brésilien de l'OL, et de Seko Fofana, le milieu du RC Lens. Qui succèdera à Kylian Mbappé, lauréat en août ?

Ils sont 4̶5̶6̶ 3, un seul ressortira gagnant.



☂️ AMINE GOUIRI

⭐ LUCAS PAQUETA

🔼 SEKO FOFANA



Qui choisissez-vous ? 😏

Votez pour le vainqueur du Trophée UNFP du Joueur du Mois de Septembre ⤵️#TropheesUNFP — UNFP (@UNFP) October 11, 2021