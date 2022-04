OL : 2 Gones ont joué diminués contre West Ham

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Depuis jeudi et l'élimination de l'OL en quarts de finale retour de l'Europa League contre West Ham (0-3), les langues se délient entre Rhône et Saône. La saison est officiellement un fiasco et elle pourrait se conclure par une absence de qualification européenne, ce qui coûterait son poste à Peter Bosz. Surtout que l'on a appris ce samedi que son staff médical avait donné son feu vert à la titularisation de deux joueurs qui étaient pourtant diminués.

Ces deux joueurs sont Lucas Paqueta et Tanguy Ndombélé. Le Brésilien était touché aux ischios. D'ailleurs, il ne figurait pas dans le groupe communiqué mercredi par le coach néerlandais. Le second, lui, souffrait d'un mollet. Mais le staff médical les aurait jugés aptes à jouer le match. Au final, on a vu que leur rendement n'avait pas été celui des précédents matches. Un pari perdant qui a fini par coûter cher...

Tanguy Ndombélé 🇫🇷 et Houssem Aouar 🇫🇷 étaient amoindris lors du face à #Westham.



• Le premier était touché au mollet et le second aux ischios.



• Malgré tout, le staff médical de l'#OL les a jugé aptes à débuter. pic.twitter.com/nDvWmx4HSr — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 16, 2022

