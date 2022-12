OL : à Botafogo, John Textor a de nouveaux retards de paiement

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

C'est officiel depuis quelques jours seulement, après plusieurs longues semaines de discussions : John Textor est le nouvel actionnaire majoritaire de l'OL Groupe. L'homme d'affaires américain est également le propriétaire à 90% d'un autre club, celui de Botafogo au Brésil. Une institution contrainte à de sérieux soucis financiers.

De nouveaux retards de salaires à Botafogo

Mais selon A Bola et Goal, des nouveaux retards de paiement ont été remarqués au sein du club brésilien, notamment pour des salaires et pour des primes de Noël pour certains joueurs et membres du staff. Les même médias ajoutent également que John Textor n'a pas tenu ses engagements au sujet des investissements promis pour le mercato et les infrastructures à Botafogo. À voir donc si des problèmes similaires auront lieu à l'OL dans les mois à venir.