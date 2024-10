OL-AJ Auxerre (2-2) : Lyon cale et rate le top 5, les notes des Gones

Lucas Perri (5) : Trop court pour parvenir à sortir la tête de Diomandé sur le premier but, le gardien lyonnais a été totalement surpris pas la frappe déviée sur le 2-2. Un match lors duquel le Brésilien a été impuissant, même si son dernier arrêt, à 2-2, sur la frappe de Bair était spectaculaire et salvateur (90ème+6).

Saël Kumbedi (3) : Match très compliqué pour le latéral lyonnais. Sur son côté droit, le numéro 20 a laissé beaucoup (trop) d'espaces. Le banc lyonnais l'a souvent rappelé à l'ordre, mais cela ne l'a pas empêché de prendre l'eau, même s'il s'est trouvé dans le coup sur le deuxième but de Mikautadze. Remplacé par Maitland-Niles à la 84ème.

Duje Caleta-Car (6) : C'est le joueur qui a réalisé le plus d'actions défensives dans ce match, même s'il aurait pu avoir son rôle à jouer pour empêcher Sinaly Diomandé d'inscrire le but du 1-1. Avant la nouvelle égalisation adverse, son ballon a été dégagé de manière hasardeuse, ce qui a permis à Auxerre de revenir. Son sauvetage in extremis après un raid de Theo Bair a néanmoins été précieux, en plus de ses autres interventions.

Moussa Niakhaté (5) : Sûrement moins impérial que son coéquipier Croate, le Sénégalais a assuré le minimum.

Nicolas Tagliafico (5) : Malgré ses montées en phase offensive, l'Argentin a été moins en vue qu'un certain Malick Fofana sur ce côté gauche, et ce malgré sa tête dangereuse à la 16ème minute. Son implication défensive a été nettement meilleure.

Tanner Tessmann (5) : Préposé aux coups de pied arrêtés, le milieu américain n'a pas vraiment connu de réussite dans ce registre. Son match a tout de même été correct dans ce qu'il avait à faire.

Nemanja Matic (6) : Pour son retour en tant que titulaire, l'ancien Rennais a rendu une copie propre. Présent dans les duels, il a également été à l'avant-dernière passe sur le deuxième but de Mikautadze. Sans doute le meilleur milieu des trois alignés cet après-midi. Remplacé par Zaha à la 77ème.

Jordan Veretout (4) : Pas du tout au rendez-vous sur corner lorsque Diomandé a marqué de la tête pour l'AJA. Le milieu de terrain n'a pas été assez autoritaire. En difficulté cet après-midi, Veretout est loin d'avoir signé son meilleur match.

Saïd Benrahma (5) : Trop imprécis sur son tir face à Donovan Léon (32ème), le numéro 17 s'est bien rattrapé avec sa passe décisive pour le doublé de Mikautadze. Son centre a permis à l'attaquant géorgien de placer une tête victorieuse. Remplacé par Lacazette à la 69ème.

Georges Mikautadze (8) : Auteur de deux buts, ses premiers avec l'OL, l'attaquant géorgien a enfin démarré son aventure sous le maillot de son club de cœur. Sur penalty pour le premier, et d'une tête bien placée sur le deuxième. L'ancien messin aurait même pu inscrire un but supplémentaire avant la mi-temps, s'il n'avait pas perdu son duel face à Donovan Léon. Remplacé par Cherki à la 77ème.

Malick Fofana (7) : Cet après-midi, le jeu a clairement penché sur son côté. L'homme de ce début de saison lyonnais a trouvé la barre sur un tir puissant du pied droit (32ème). Sur le penalty sifflé, c'est lui qui est à l'origine du centre pour Mikautadze. Le Belge aurait même pu lui aussi bénéficier d'un penalty après un petit pont délicieux face à Diomandé.