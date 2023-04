OL : Anthony Lopes lance un appel aux supporters pour le choc face à l'OM !

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

Fort d'un troisième succès consécutif en Ligue 1 à Toulouse vendredi soir (2-1), l'OL s'est redonné le droit de rêver à l'Europe par le biais du championnat. Pour autant, les supporters rhodaniens sont toujours fâchés comme on a pu le voir hier au Stadium où une banderole lapidaire a été affichée durant toute la rencontre ciblant le président et les joueurs.

Si la situation est compliquée, Anthony Lopes ne désespère pas de raccrocher les Bad Gones et Lyon 1950 derrière lui pour l'Olympico de dimanche prochain. « On va tranquillement savourer notre victoire ici et basculer tout doucement sur le match de Marseille. Ça va être un nouveau test pour nous, un gros challenge. A domicile, en espérant compter sur l’appui de notre public, on va essayer d’aller chercher cette victoire.On a besoin de faire une série, on continue notre marche en avant. Pour l’instant on va déjà être focus sur le prochain match. Les supporters sont exigeants, nous aussi, on comprend leur frustration, on est aussi frustrés ».