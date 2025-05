ASSE : Pierre Ménès tranche pour l’avenir d’Eirik Horneland

Pour Pierre Ménès, Eirik Horneland n’est pas le principal responsable de la descente de l’ASSE. Il espère que le Norvégien continuera sur le banc en L2.

Si certains supporters s’interrogent désormais sur la pertinence d’avoir fait venir Eirik Horneland, qui n’est pas parvenu à sauver l’ASSE de la relégation, le Norvégien garde quand même un crédit important… Y compris aux yeux de Pierre Ménès.

« J’ai bien aimé la façon dont les Verts ont joué avec Horneland »

Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant du CFC s’est dit persuadé que le Scandinave n’était pas une mauvaise option pour les Verts, voyant un autre problème à résoudre par Kilmer Sports sur ce Mercato : « Moi j’ai bien aimé la façon dont les Verts ont joué avec Horneland comme entraîneur. On l’a vu encore avec le dernier match contre Toulouse. Saint-Etienne marque encore deux buts. Quand on marque deux buts à domicile, normalement on doit avoir de bonnes chances de remporter le match (…) Le problème de Sainté cette saison, il a été défensif. Si l’équipe se renforce dans le domaine et garde cette fraîcheur dans le jeu et ce côté offensif intéressants, ça peut être une année sympa l’an prochain… Surtout que Saint-Etienne aura des moyens assez importants pour la Ligue 2 ».

Arrivé en lieu et place d’Olivier Dall’Oglio à la mi-saison, Eirik Horneland a dirigé les Verts durant 19 rencontres pour 4 victoires seulement (dont deux fois Reims !), 5 nuls et 10 défaites, affichant l’une des moyennes de points par match les plus basse de l’histoire moderne de l’ASSE (0,89). Néanmoins, et c’est à mettre à son crédit, l’ancien coach du SK Brann a remporté son seul derby contre Lyon.