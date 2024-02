OL : Sage a accordé une petite faveur à ses joueurs et reçoit deux bonnes nouvelles

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Pierre Sage a ressuscité l’OL grâce à sa philosophie de jeu, son pragmatisme et sa pédagogie. Depuis son intronisation sur le banc des Gones, fin 2023, le technicien a pleinement relancé les Lyonnais et ne compte pas flancher en cours de route.

Pour récompenser ses joueurs après la prestigieuse victoire de ce vendredi contre l’OGC Nice (1-0), Sage leur a ainsi accordé deux jours de repos bien mérités, eux qui n’avaient pas pu couper entre les matches contre le Montpellier HSC et le Gym.

Deux jours off avant de relancer la machine

Après avoir enchaîné quatre matchs en dix jours, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pu couper tout le week-end avant de revenir à l’entraînement ce lundi matin et préparer au mieux le périlleux déplacement à Metz dans quatre jours (21h). Par ailleurs, Olympique et Lyonnais annonce deux retours à l’entraînement d’hier : Henrique et Dejan Lovren.

Podcast Men's Up Life