OL, OM : après sa sortie contre Aulas, Ben Arfa se fait tacler par son ancien agent et Anigo !

Le tacle d’Hatem Ben Arfa fait parler ! Ce lundi, Jean-Michel Aulas a quitté l’OL, depuis, de nombreux hommages sont rendus. Mais l’international français n’est pas de cet avis, "Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir", a lancé Ben Arfa dans une story accompagnée d'une photo de l’ancien patron lyonnais.

De vives réactions

Cette sortie de l’ancien de l’OL n’a pas manqué de faire réagir son ancien agent « Ayant été à l’origine et signataire des premiers contrats professionnels d’Hatem Ben Arfa à l’Olympique Lyonnais, je peux dire sans vergogne que ce post est la pire des ingratitudes, et pourtant ce garçon m’avait déjà habitué au pire… Il ne grandira jamais… », a déploré Frédéric Guerra sur le réseaux social Facebook. Une publication que José Anigo n’a manquer de commenter.

« Je ne peux pas croire ce que je lis de la part d'Hatem. Je suis pur marseillais et mon cœur sera toujours pour l'OM ! Mais pour connaître un peu Aulas, cet homme a été et restera pour longtemps un exemple comme président de club. J'ai du respect pour lui aussi en tant qu'homme, il a toujours défendu son club becet ongles et a construit ce club au fil des années. Mais l'ingratitude mon ami est omniprésente dans le foot, on est bien placés pour le savoir ! », a écrit l’ancien entraîneur de l’OM.