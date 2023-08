OL : après Strasbourg, Blanc se lâche sur son avenir et le Mercato et dévoile les blessures de Mata et Lacazette

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Dominateur dans l'ensemble du match, l'Olympique Lyonnais s'est incliné ce dimanche sur la pelouse du RC Strasbourg (2-1), en clôture de la première journée de Ligue 1. Laurent Blanc est donc logiquement apparu déçu en conférence de presse d'après-match.

"C'est une défaite décevante, je regrette le score. On a manqué d'efficacité dans la surface adverse mais aussi dans la nôtre car on concède un but sur un coup de pied arrêté... Ils ont eu un coup franc sur le côté, qui ne doit pas être hyper dangereux, ça les a galvanisés ensuite, mais nous aussi on a été dangereux. Je ne trouve pas que Strasbourg nous a mis trop en danger", a déclaré l'entraîneur lyonnais avant d'évoquer le mercato estival et son avenir, réaffirmant sa joie d'être sur le banc de l'OL.

"Je suis très heureux à l’OL"

"On ne s’occupe pas du reste, on se concentre sur les matchs. Tant que ce mercato n’est pas fini, il y a des choses qui vont se dire. La DNCG nous bloque, c’est dommage. Il faut attendre pour le mercato, ce n’est pas simple. Je suis très heureux à l’OL."

Laurent Blanc a, par ailleurs, donné des nouvelles de Clinton Mata et Alexandre Lacazette, sortis sur blessure durant la rencontre. "Clinton Mata a un problème derrière la cuisse, Alexandre Lacazette a eu des courbatures de fatigue, ce n'est pas grave, heureusement."

