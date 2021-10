OL - AS Monaco (2-0) : Bosz se félicite d'un pari qu'il a fait

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Grâce à des buts de Karl-Toko Ekambi (75e) et Jason Denayer (90e), l'Olympique Lyonnais a dominé ce samedi l'AS Monaco (2-0), pour le choc de la 10e journée de Ligue 1.

Après la rencontre, l'entraîneur lyonnais, Peter Bosz, s'est montré satisfait de la prestation de son équipe et s'est confié sur son choix de faire jouer Lucas Paqueta, qui n'est revenu que ce vendredi soir de sélection. "On mérite de gagner. On a bien joué. On s’est procuré des grosses occasions dans les deux mi-temps. Je suis satisfait de notre match de ce soir. On a beaucoup discuté avec le staff médical pour Lucas Paqueta. C’était un gros risque ce soir. Il a été payant. C’était parfait."

