OL, ASSE, Girondins : Fabrice Grange ouvre la voie à un retour à Lyon !

Approché par l'OL au printemps 2020 au moment de la succession de Grégory Coupet, Fabrice Grange a confirmé au site Poteaux-Carrés avoir été proche d'un retour au sein de son club formateur. « Tout à fait, ça a failli se faire. J’y serais allé sans problème », a confié l'ancien coach des gardiens de Stéphane Ruffier à l'ASSE.

« Monsieur Aulas, on l’aime ou on ne l’aime pas, mais c’est quelqu’un qui défend son club »

« Si un jour je dois retourner à Lyon je donnerai le meilleur de moi-même, je ferai tout pour que mon gardien soit performant, a poursuivi l'actuel coach des gardiens des Girondins : Je comprends qu’on est face à un raisonnement de supporter. Je ne suis pas un mercenaire, mais il faut bien que je travaille et que j’aie un salaire (...) Mais de mon côté j’ai besoin de travailler. Et quand j’étais à Saint-Étienne, tous les supporters savaient que j’étais lyonnais ! Je l’ai toujours revendiqué ! Ça ne m’a jamais posé de problème, même s’il y avait des mecs qui disaient sûrement qu’ils ne m’aimaient pas à cause de ça ! Mais tu veux faire quoi ? »

Même s'il s'est parfois pris le bec avec Jean-Michel Aulas, Fabrice Grange est d'ailleurs élogieux à l'égard du patron de l'OL : « Monsieur Aulas, on l’aime ou on ne l’aime pas, mais c’est quelqu’un qui défend son club. Il attend la même chose des gens qui travaillent à l’Olympique Lyonnais avec lui. À cette époque je défendais les couleurs de Saint-Étienne (…) Mais Monsieur Aulas, il a été mon Président durant toute ma jeunesse, à une époque où il n’était pas encore connu et où il débutait, et on a une relation qui est bonne, très bonne. J’ai beaucoup de respect pour lui et il en a pour moi ».

Pas sûr toutefois que Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de Lyon depuis cet été, n'apprécie cette candidature spontanée...