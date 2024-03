OL - ASSE : le prochain derby s’annonce déjà explosif !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Un derby entre l’OL et l’ASSE au plus haut niveau, ce n’est pas pout tout de suite. Les Gones étant en Ligue 1 et les Verts en Ligue 2, il faudra patienter une saison encore, au moins, pour assister au meilleur derby de France. En attendant, les deux clubs rivaux s’affrontent régulièrement en catégories jeunes et font souvent honneur à leur standing. Ce sera encore le cas le 24 mars prochain dans le championnat U17 national. À l’occasion de la 22e journée de la poule D, l’ASSE débarque ainsi en terres lyonnaises.

« Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne »

L’occasion pour les Bad Gones de lancer un communiqué sur les réseaux pour voir un maximum de monde pour derby version U17. « Quel que soit le contexte, peu importe la catégorie, le derby reste un match à part pour nous, et il est important de l’inculquer aux joueurs de notre Académie. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne », glisse le message en question. Pour l’heure, l’ASSE est leader de la poule avec une défaite au compteur, tandis que l’OL pointe à la 8e place, à 14 longueurs des Verts…

