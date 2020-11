OL – ASSE : Memphis Depay a bien été conditionné pour le derby

Capitaine de l'OL sous Rudi Garcia, Memphis Depay a beau ne pas avoir été formé à l'Olympique Lyonnais il a bien saisi toute la particularité du derby face à l'AS Saint-Etienne. Dans un entretien à Téléfoot, l'ancien Mancunien a notamment expliqué comment il avait été conditionné à ce match dès sa signature en janvier 2017.

« Quand je suis arrivé au club le premier jour, la première chose que l'on m'a dite c'est : "c'est ce match qu'il faut gagner !" Bien sûr que je veux gagner tous les matchs mais celui-ci est très spécial. Il est très spécial pour les gens et pour la ville. Quand tu joues à l'OL, c'est dans ton ADN », a déclaré Memphis.

A Lyon, les supporters ne pardonnent pas de faux pas contre les Verts

Il faut dire que le Néerlandais, arrivé avec une étiquette de star dans la Capitale des Gaules, a vite découvert les conséquences néfastes d'un couac face aux Verts. Il se souvient des « supporters très mécontents » qui avaient invectivé les joueurs suite à une défaite 2-0 dans le Forez. « J'ai très vite appris qu'il fallait gagner ce match pour rendre les fans heureux, pas seulement pour eux mais aussi pour nous. C'est notre rival donc on veut les battre ! Il n'y aura pas les fans, on aura un stade vide et c'est une déception. Spécialement dans ces matchs, quand le stade est plein, c'est magnifique ».